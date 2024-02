Inter | la strategia di Zhang per rimanere alla guida del club

(Di domenica 18 febbraio 2024), ladi Stevenper restituire il prestito ad Oaktree senza perdere la proprietà dalArrivano novità importanti per il futuro societario dell’, con Stevenche dovrà restituire entro il 20 maggio il prestito ricevuto da Oaktree: in caso contrario le quote delandrebbero al fondo, il quale potrebbe decidere di restare al comando della società o di valutarne una possibile cessione. Ad aggiornare sulla situazione è il giornalista Marco Barzaghi di SportMediaset. Di seguito le sue parole. «Steven, sempre bloccato in Cina, potrebbe aver trovato la strada per il rifinanziamento del prestito ad Oaktree, grazie ad un fondo americano con un tasso del 15%, perancora ...

Passione Inter

Sport Mediaset

Benitez spara a zero: “L’Inter che non ha speso un euro”: Le riflessioni di Rafa Benitez sulla sua avventura all'Inter, tra le sfide post-trionfo del Triplete e i rimpianti di un percorso intenso.

Licari (GdS): “Inter in fuga per lo scudetto perché è più forte, non per la crisi Juve”: Fabio Licari affida alla Gazzetta dello Sport il suo pensiero sull'Inter di Simone Inzaghi, in fuga per lo scudetto ...

Milan, rispunta Pif: il piano del fondo per entrare nel club: Pif Milan – Il fondo Pif torna ad essere associato al Milan: ecco la strategia del gruppo per entrare nel club rossonero. Questa sera il Milan può operare il sorpasso e tornare al secondo posto in cla ...