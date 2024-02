Inter-Atletico Madrid | ‘solito’ dubbio per Inzaghi! Un recupero – TS

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’si prepara alla sfida d’andata degli ottavi di Champions League contro l’. Inzaghi, secondo Tuttosport, ha un soloverso la sfida– L’si prepara alla sfida di Champions League contro l’. Per il match di San Siro, in programma martedì alle 21, Inzaghi è pronto ad affidarsi a Dimarco sulla fascia sinistra. L’unicodi formazione, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, riguarda la corsia di destra: Darmian, a riposo contro la Salernitana, resta favorito per una maglia da titolare ma la prestazione di Dumfries contro i campani tiene aperto il ballottaggio. Per il match, inoltre, è completamente recuperato Frattesi: il centrocampista pronto eventualmente ad entrare a gara in ...

Llorente ha segnato i primi due gol con cui l’Atlético Madrid ha battuto il Las Palmas per 5-0 in Liga. Ai canali ufficiali del club spagnolo, il ... (inter-news)

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Zoff su Inzaghi e Simeone: "Tecnici nati, si capiva già 20 anni fa": Dino Zoff, ex portiere dell'Italia e non solo, ha parlato di Simone Inzaghi e Diego Simeone in vista della gara tra Inter e Atletico di martedì Dino Zoff, ex portiere dell'Italia e non solo, ha parlato di Simone Inzaghi e Diego Simeone in vista della gara tra Inter e Atletico di martedì. Le sue dichiarazioni ...

