Inter-Atletico Madrid | scelto l'arbitro del match

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Dove vedere Inter - A.Madrid e Napoli - Barcellona in tv o in streaming - Top News: Torna la Champions League con le prime gare di andata degli ottavi di finale. Martedì 20 febbraio Inter - Atletico Madrid (ore 21, diretta su Canale 5, NOW TV, Sky Sport e Infinity+) Psv - Borussia Dortmund (ore 21, diretta su NOW TV, Sky Sport e Infinity+) Mercoledì 21 febbraio Porto - Arsenal (...

Champions: Inter - Atletico Madrid, arbitra il romeno Kovacs: E' il romeno István Kovács l'arbitro designato dall'Uefa per Inter - Atletico Madrid, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì prossimo allo stadio San Siro (ore 21). Connazionali gli assistenti Vasile Florin ...