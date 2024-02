Inter-Atletico Madrid | probabili formazioni e dove vederla

(Di domenica 18 febbraio 2024) Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League 2023/2024. Avversario scomodo sulla strda dei nerazzurri che cercano la seconda finale consecutiva del massimo torneo continentale.si giocherà martedì 20 febbraio 2024 alle ore 21 presso lo stadio Meazza: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Dopo aver fatto il vuoto in campionato da capolista solitaria con nove punti di vantaggio sulla seconda in virtù di sei vittorie consecutive, i nerazzurri tornano a calcare il massimo palcoscenico continentale sfidando gli scorbutici spagnoli dell’. La squadra di Inzaghi ci arriva da seconda classificata nella fase a gironi alle spalle della Real Sociedad I Colchoneros trovano un’altra ...

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

