Inter-Atletico Madrid | Inzaghi e i lavori in corso | tre assenti certi

(Di domenica 18 febbraio 2024)è la super sfida valevole per l’andata degli ottavi di Champions League, in programma martedì alle ore 21 a San Siro. I nerazzurri disi sono ritrovati oggi ad Appiano Gentile dove hanno lavorato in vista del confronto con i Colchoneros: sempre assente Acerbi alle prese con un infortunioINsi avvicina e la squadra di Simoneentra nel vivo della preparazione ad Appiano Gentile. Dopo la bella vittoria ottenuta contro la Salernitana, Lautaro Martinez e compagni si sono ritrovati in vista del confronto con gli spagnoli. Il tecnico nerazzurro dovrà ancora fare a meno di Francesco Acerbi, infortunatosi nel match contro la Roma e ovviamente ...

Appuntamento martedì a San Siro per l'andata degli ottavi di finale NYON (SVIZZERA) - Sarà il rumeno István Kovács ad arbitrare Inter-Atletico ... (ilgiornaleditalia)

Manca sempre meno alla sfida tra Inter e Atletico Madrid , valevole per l’andata degli ottavi di finale della Champions League. Andiamo ad analizzare ... (inter-news)

In vista di Inter-Atletico Madrid di martedì sono già in corso le Valutazioni di formazione. Inevitabile pensare che scenderanno in campo i ... (inter-news)

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Thuram: "Noi calciatori possiamo essere d'esempio per i bambini": L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram intervistato ai canali ufficiali dell'Atletico Madrid ha parlato così sul calcio L'attaccante Thuram dell'Inter è stato intervistato a "We love football" ai canali ufficiali dell'...

Inter, in gare a eliminazione diretta 3 sconfitte in 3 stagioni con Inzaghi: L'Inter si prepara alla sfida contro l'Atletico: considerando le varie coppe (Champions, Coppa Italia e Supercoppa) e le sole partite a eliminazione diretta, Inzaghi vanta appena 3 sconfitte in 3 anni, ...

Champions: Inter - Atletico Madrid, arbitra il romeno Kovacs: E' il romeno István Kovács l'arbitro designato dall'Uefa per Inter - Atletico Madrid, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì prossimo allo stadio San Siro (ore 21). Connazionali gli assistenti Vasile Florin ...