Inter-Atletico Madrid | Inzaghi chiede concentrazione Massima allerta

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’di Simonesi appresta a giocare una partita decisiva per l’a stagione: nelle mura amiche di San Siro arriva l’del Cholo Simeone in vista della sfida di andata degli ottavi di finale di UEFA Champions League. ATTENZIONE – Nonostante la situazione in campionato adesso sembrerebbe essere tranquilla, l’attenzione in casanon dovrà calare. E questo lo sanno sia i giocatori, sotto i dettami di Simone, sia la società che deve dare ai nerazzurri laprotezione da eventuali attacchi esterni viste le ultime ore turbolenti dal lato economico. Con una partita in più da recuperare e un vantaggio notevole sulle inseguitrici, l’ha l’occasione di concentrare tutte le forze fisiche e ...

È István Kovács l'arbitro designato per dirigere Inter-Atletico Madrid , ottavo di finale d'andata di Champions... (calciomercato)

Milano, 18 febbraio 2024 – L'allenamento della vigilia è previsto a mezzogiorno di domani, i primi 15' saranno aperti alla stampa come obblighi ... (sport.quotidiano)

L’Inter si prepara alla sfida contro l’Atletico Madrid , valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi , secondo quanto ... (inter-news)

Thuram: "Noi calciatori possiamo essere d'esempio per i bambini": L'attaccante dell'Inter Marcus Thuram intervistato ai canali ufficiali dell'Atletico Madrid ha parlato così sul calcio L'attaccante Thuram dell'Inter è stato intervistato a "We love football" ai canali ufficiali dell'...

Inter, in gare a eliminazione diretta 3 sconfitte in 3 stagioni con Inzaghi: L'Inter si prepara alla sfida contro l'Atletico: considerando le varie coppe (Champions, Coppa Italia e Supercoppa) e le sole partite a eliminazione diretta, Inzaghi vanta appena 3 sconfitte in 3 anni, ...

Champions: Inter - Atletico Madrid, arbitra il romeno Kovacs: E' il romeno István Kovács l'arbitro designato dall'Uefa per Inter - Atletico Madrid, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì prossimo allo stadio San Siro (ore 21). Connazionali gli assistenti Vasile Florin ...