Inter-Atletico | 14 anni dopo | l' incrocio in Supercoppa e l' amichevole che lanciò Lautaro

(Di domenica 18 febbraio 2024) Milano, 18 febbraio 2024 – L'allenamento della vigilia è previsto a mezzogiorno di domani, i primi 15' saranno aperti alla stampa come obblighi Uefa, ma salvo sorprese dell'ultimo momento non ci sarà grande necessità di aguzzare la vista per capire le intenzioni di Simone Inzaghi in vista diMadrid di martedì sera alle 21. Agli ottavi di finale di Champions League, nella gara d'andata, i nerazzurri si approcceranno con una formazione molto simile a quella vista contro la Salernitana: cambieranno i due esterni di centrocampo, Darmian e Dimarco per Dumfries e Carlos Augusto. Il restante schieramento resterà lo stesso, senza stravolgimenti e potendo contare su un giorno in più di riposo rispetto ai colchoneros di Simeone, che ieri ha fatto ampio uso del turnover e nonostante ciò ha vinto 5-0 contro il Las Palmas. Gli spagnoli sì, che ...

Martedì alle 21:00 Inter-Atletico Madrid , match valido per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. Simeone , così come Inzaghi, sarà ... (inter-news)

Il Football Club Internazionale Milano, meglio conosciuto come Internazionale o più semplicemente come Inter, è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano.

Dove vedere Inter - A.Madrid e Napoli - Barcellona in tv o in streaming - Top News: Torna la Champions League con le prime gare di andata degli ottavi di finale. Martedì 20 febbraio Inter - Atletico Madrid (ore 21, diretta su Canale 5, NOW TV, Sky Sport e Infinity+) Psv - Borussia Dortmund (ore 21, diretta su NOW TV, Sky Sport e Infinity+) Mercoledì 21 febbraio Porto - Arsenal (...

Champions, una vecchia conoscenza l'arbitro di Inter - Atletico Madrid - Top News: Sarà una vecchia conoscenza del calcio italiano ad arbitrare martedì sera a San Siro Inter - Atletico Madrid , gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Il rumeno István Kovács, infatti, lo scorso anno diresse la gara di andata degli ottavi tra Milan e Napoli, ...

Champions: Inter - Atletico Madrid, arbitra il romeno Kovacs: E' il romeno István Kovács l'arbitro designato dall'Uefa per Inter - Atletico Madrid, gara valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League, in programma martedì prossimo allo stadio San Siro (ore 21). Connazionali gli assistenti Vasile Florin ...