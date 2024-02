Inter a +9 sulla Juventus a -3 dall’Atletico Madrid | Inzaghi non rinuncia a 2 diffidati|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 18 febbraio 2024) 2024-02-18 00:15:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Più nove (punti)(che ha giocato una partita in più dei nerazzurri) a meno tre (giorni). Conto alla rovescia in casaverso il primo round della doppia sfida con la squadra allenata dal Cholo Simeone. Martedì sera si gioca la gara d’andata negli ottavi di finale in Champions League a San Siro. Sono ancora in vendita gli ultimi biglietti: si va dai 199 euro del secondo anello rosso laterale ai 450 euro della tribuna d’onore nel primo anello rosso. La partita con calcio d’inizio alle ore 21:00 viene trasmessa in diretta tv su Canale 5 in chiaro, a pagamento su Sky Sport, Now TV e Mediaset Infinity. Il ritorno è in calendario ...