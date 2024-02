Insinuò una relazione omosessuale tra Fedez e Luis | influencer processato per diffamazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) All’indomani dell’ultima serata del Festival di Sanremo 2023 cominciò l’annus horribilis di, che farebbe ripensare al significato del detto: “bene o male purché se ne parli”. Dopo la trasgressione sul palco con Rosa Chemical che gli valse un’indagine per atti osceni e il conseguente litigio furioso con la moglie, Chiara Ferragni, cadde anche la storica amicizia tra lui e il creativoSal. I due avevano ideato il più ascoltato dei podcast italiani: “Muschio Selvaggio“.sparì di punto in bianco dalla conduzione del programma. Nel periodo di latenza, prima che la co-conduzione andasse a Mister Marra di Cerbero Podcast, e prima del meme dei meme con riferimenti alla mamma e all’avvocato da parte di, l’Alessandro Rosica fece pesanti allusioni.Leggi anche: ...

Vivo per lei è un brano musicale del 1995 scritto da Mauro Mengali e Valerio Zelli (musica) ed Annamaria Alibani (testo, accreditata con lo pseudonimo Giliath).

Memoria del Jazz: ... anche se non esplicitamente con un Legge (in Italia c'era stata solo una Delibera del Consiglio ... Nonostante il divieto, però quella musica 'negroide' si insinuò comunque nei cabaret della Berlino in ...

Memoria del Jazz: ... anche se non esplicitamente con un Legge (in Italia c'era stata solo una Delibera del Consiglio ... Nonostante il divieto, però quella musica 'negroide' si insinuò comunque nei cabaret della Berlino in ...