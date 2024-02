Inserimento lavorativo L’inclusione in un Hub

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Trasmettere competenze ai giovani disabili tra i 16 e i 35 anni in modo da agevolarne l’nel mondo del lavoro, con l’obiettivo finale di poter avviare una vita indipendente. Nasce con questo obiettivo il progetto Hub-Ility Lomellina avviato nella sede della Fondazione Le Vele di Garlasco grazie ai finanziamenti del programma regionale e del Fondo sociale europeo Plus. Garlasco è il Comune capofila ma al progetto hanno aderito anche Velezzo Lomellina e Dorno e l’associazione La Chiocciola. Il bacino di utenza è quello della Lomellina del Basso Pavese ed è prevista l’assegnazione di dieci borse lavoro con indennità. Il primo corso di questa iniziativa, che si annuncia innovativa e con enormi potenzialità, inizierà domani con un percorso multidisciplinare che sarà dedicato all’arteterapia digitale per una durata complessiva di 80 ore ed è riservato agli ...