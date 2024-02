Infortunio Danilo | forte trauma | paura per la Juve

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di domenica 18 febbraio 2024) Non sono soltanto i risultati a preoccupare in casaperché faanche l’occorso adurante la gara col Verona Non sono soltanto i risultati a preoccupare in casaperché faanche l’occorso adurante la gara col Verona. Ildistorsivo rimediato atterrando male dopo uno stacco aereo pare importante per cui è già previsto che il giocatore si sottoponga ad accertamenti strumentali per scongiurare problemi più seri e mettere poi a fuoco la diagnosi precisa. Dunque la sua disponibilità per la gara di domenica all’ora di pranzo contro il Frosinone si conoscerà solo dopo che lo staff medico avrà a disposizione il referto. Lo scrive Tuttosport.