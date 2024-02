Infortunio Danilo | cosa filtra per Juventus-Frosinone

(Di domenica 18 febbraio 2024) Oltre il danno, anche la beffa. Non è un gran momento per la, fermata sul 2-2 in casa del Verona dopo un’ennesima prestazione...

Non sono soltanto i risultati a preoccupare in casa Juve perché fa paura anche l’ Infortunio occorso a Danilo durante la gara col Verona Non sono ... (calcionews24)

Infortunio Danilo, forte trauma: paura per la Juve: Non sono soltanto i risultati a preoccupare in casa Juve perché fa paura anche l'infortunio occorso a Danilo durante la gara col Verona Non sono soltanto i risultati a preoccupare in casa Juve perché fa paura anche l'infortunio occorso a Danilo durante la gara col Verona. Il ...

Juventus, problemi per Danilo: trauma alla caviglia: Trauma alla caviglia sinistra, ma per un responso più preciso c'è da attendere gli accertamenti che il difensore svolgerà nei prossimi giorni. Danilo si è fatto male nel finale di partita tra Verona e Juventus, appoggiando male a terra la caviglia e giocando gli ultimi minuti di partita dolorante , stringendo i denti. Il brasiliano non ha ...

La Juve non esce dalla crisi, a Verona un 2 - 2 che fa male: ... confermando il 3 - 5 - 2 d'ordinanza, ma a Verona si presenta con una difesa inedita causa squalifica di Bremer - c'è Rugani insieme a Gatti e Danilo - e in attacco rientra Vlahovic dall'infortunio ...