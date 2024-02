Infermiere a domicilio Nasce un nuovo servizio della Pubblica assistenza per i piccoli interventi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Carrara, 18 febbraio 2024 – Agli ambulatori medicidi Marina di Carrara arriva l’. Undedicato a chi non può muoversi dal letto di casa ma ha bisogno di cure mediche.come rimuovere dei punti di sutura o cambiare un catetere, ma che senza una figura professionale come unnon si possono effettuare tra le mura domestiche. Non solo: laha attivato anche ildi ‘family doc’, un medico di medicina generale che oltre alle visite mediche può prescrivere i farmaci. Entrambi i servizi sono attivi su appuntamento dal lunedì al sabato dalle 9 alle 12 e dalle ...

L'infermiere è il professionista sanitario responsabile della pianificazione e gestione del processo assistenziale (assistenza infermieristica), ossia l'attività riabilitativa, palliativa, educativa e preventiva rivolta all'individuo, alla comunità o alla popolazione, svolta su individui malati o sani, al fine di recuperare uno stato di salute adeguato e/o di prevenire l'insorgenza di alterazioni morfo-funzionali.

