Indossare l’elmo gallico non aiuta

(Di domenica 18 febbraio 2024) A un mese dalla sua applicazione, il sindaco di Bologna Matteo Lepore si dichiara soddisfatto della Città 30 e tira dritto. Anzi, di più: “Non faremo nessun passo indietro”. A supporto della sua decisione, porta una diminuzione del 16 per cento degli incidenti su strade urbane (registrato però in un periodo temporale molto limitato, per indicare una vera tendenza), e dribbla ancora una volta lo scontro frontale con il ministero guidato da Matteo Salvini, che da settimane gli consiglia di ‘adeguarsi’ alla direttiva nazionale. Invano, fino ad ora. Come bersaglio, piuttosto, Lepore individua le categorie di commercianti e artigiani che, nell’incontro di pochi giorni fa, gli hanno chiesto dei correttivi. Correttivi che, peraltro, la giunta ha sempre detto di essere disponibile a fare, e che faciliterebbero la routine e il lavoro di lavoratori e professionisti che, tutti i giorni, ...