Incidente stradale a Perugia | un morto e quattro feriti

(Di domenica 18 febbraio 2024) AGI - Un uomo di 53 anni ènel pomeriggio di oggi in unalla periferia di. La vittima, da quanto si apprende, era in sella a una moto che si è scontrata frontalmente con un'auto. Nell', che si è verificato in strada Molinella nella frazione di Ponte Felcino, è rimasta coinvolta anche una seconda auto.trasportati al pronto soccorso dell'ospedale diin codice rosso. Dinamica al vaglio della polizia locale.

Un incidente stradale è un evento dannoso che si verifica quando un veicolo su strada si scontra con altri veicoli, pedoni, animali, detriti stradali o altri ostacoli in movimento o fermi, come un albero, un palo o un edificio. Gli incidenti stradali spesso provocano lesioni, invalidità, morte e danni alla proprietà, nonché costi finanziari e responsabilità civili o penali sia per la società che per le persone coinvolte. Il trasporto su strada è la situazione più pericolosa che le persone affrontano quotidianamente, ma le cifre relative alle vittime di tali incidenti attirano meno l'attenzione dei media rispetto ad altri tipi di tragedie meno frequenti.

FoggiaToday

RomaToday

Perugia, incidente sulla Strada della Molinella: scontro tra tre mezzi, un morto: Tre mezzi si sono scontrati sulla Strada della Molinella, si registrano diversi feriti ed una persona è morta. Non si tratta dell’unico incidente di oggi: si è verificato un altro sinistro a Bergamo ...

Palermo, scontro auto-moto: morto un 36enne: Ahmed Shawky, di origini egiziane, ha perso la vita questa mattina in un incidente stradale in via Monfenera, a pochi passi dall'ospedale Civico. Era in sella ad una moto insieme con un 24enne, quando ...

Perugia, incidente mortale alle porte della città. Diversi feriti: Un grave incidente è avvenuto intorno alle 16.30 di domenica a Perugia. Il sinistro è avvenuto a Ponte Felcino in strada della Molinella e ha coinvolto due auto e una moto. A perdere la vita è stato l ...