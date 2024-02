(Di domenica 18 febbraio 2024), 18 febbraio 2024 – Non ce l’ha fatta, lo studente 16enne che sabato pomeriggio è rimasto coinvolto in uninmentre con un gruppo di amici percorreva via San Carlo in direzione Borello. Una caduta improvvisa, sembra causata dalla perdita di controllo del mezzo, gli è stata fatale. Inutile purtroppo l’immediata corsa all’ospedale in ambulanza con codice di estrema gravità. Il ragazzo è morto un’ora e mezzo dopo l’arrivo al Bufalini a causa delle gravi lesioni riportate. Sul posto si sono precipitati i familiari del giovane, non appena hanno saputo dell’. Il ragazzo non aveva ancora la patente, guidava la suada enduro 150 con il foglio rosa, una prassi regolare ma che fa pensare che l’inesperienza alla guida del mezzo ...

Federico Para , di soli 16 anni , è morto a Cesena in un Incidente mentre era in sella a una moto enduro : la tragedia davanti agli occhi degli amici (notizie.virgilio)

Incidente in moto a Cesena, Federico Para muore a 16 anni. Il dolore all’istituto Blaise Pascal: Il ragazzo guidava una moto da enduro con il foglio rosa, fatale una sbandata in curva. Un minuto di silenzio a scuola, l’omaggio di docenti e compagni: “Siamo tutti scossi profondamente” ...