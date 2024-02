In Texas | nel cabaret dei ricordi Un altro modo di rivivere la Shoah

Il Texas (['tksas], in inglese ['tkss] o ['tksz], in spagnolo ['texas]) è uno dei cinquanta Stati federati degli Stati Uniti d'America, posto nella parte meridionale del Paese; confina a sud con il Messico, a est con Louisiana e Arkansas, a nord-est con l'Oklahoma e a ovest con il Nuovo Messico. A sud-est è bagnato dal Golfo del Messico. Con 696241 km² e con 28 701 845 abitanti, il Texas è il secondo stato degli Stati Uniti sia per superficie sia per popolazione. La capitale è Austin, mentre la città più popolosa è Houston, con la popolazione urbana che sfiora l'80%, e la quasi metà dei texani che vive nelle aree urbane di Dallas-Fort Worth e Houston.