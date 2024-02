In soccorso del Rugareto | Adottiamo un sentiero

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Un progetto di cittadinanza attiva per far sì che il Bosco deldiventi patrimonio di tutti e tutti ne possano fruire in sicurezza. Com’è noto, uno degli ultimi corridoi ecologici che uniscono le campagne dell’Alto Milanese alle aree boscate di Varese, non gode esattamente di ottima fama, fra sparatorie e spaccio di sostanze stupefacenti. Al punto da essere etichettato come “il bosco della droga“. E quando non si impegna la criminalità a rovinare la natura, ci pensano altri fattori: cave, autostrade e abbandono di rifiuti. Più le persone si allontanano, più cresce il degrado. Così le parti belle del bosco passano in secondo piano: la flora, la fauna, gli itinerari. A cambiare l’immagine negativa dell’area verde ci pensano gli “Amici del“, un gruppo di cittadini che nasce con lo scopo di proteggere e promuovere l’area verde. Ora ...