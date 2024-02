In Niger i politici viaggiano | il paese invisibile invece sopravvive | esiste e resiste

(Di domenica 18 febbraio 2024) Contrariamente a quello visibile, ilnon viaggia. O meglio, semmai migra per cercare lontano quello che pensa di non trovare accanto., il due volte presidente delIssoufou Mahamadou, dopo alcuni mesi di segregazione forzata, ha viaggiato fino ad Addis Abeba. Un aereo speciale dal Ghana per l’ennesimo incontro sulla libera circolazione di beni e servizi (e persone?) in Africa. E’ andato, forse, per tentare di (ri)mediare per la crisi economica che ilattraversa dall’arresto ai domiciliari, da fine luglio dell’anno scorso, del presidente Mohammed Bazoum. Quanto al primo ministro e ministro dell’Economia e delle Finanze del governo nominato dalla giunta militare al potere, Mahaman Lamine, ha viaggiato in vari Paesi prima di tornare all’ovile. Dal Congo, per un incontro ...

La Nigeria ( AFI : /ni'rja/), ufficialmente Repubblica Federale della Nigeria (in inglese: Federal Republic of Nigeria), è uno Stato federale dell'Africa occidentale, il più popolato del continente africano. Confina con il Benin a ovest, il Ciad a nord-est, il Camerun a est, il Niger a nord e nord-ovest; si affaccia sull'oceano Atlantico nel golfo di Guinea. Sesto Stato al mondo per popolazione, fa parte del Commonwealth delle nazioni. Le principali città, oltre all'attuale capitale Abuja (dal 1991) e a quella precedente, Lagos, sono: Abeokuta, Ibadan, Port Harcourt, Enugu, Kano, Kaduna, Jos e Città del Benin.

