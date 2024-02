In campo a Formello Primavera | che rabbia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Lazio 2 Fiorentina 2 LAZIO: Renzetti; Bordon (69’ Di Tommaso), Dutu, Ruggeri; Zazza, Sardo, Coulibaly (69’ Sulejmani), Cappelli (13’ Cuzzarella; 69’ Kone), Milani; Di Gianni, Sana Fernandes (86’ Gelli). All. Sanderra. FIORENTINA: Leonardelli; Maggini (65’ Vigiani), Biagetti (46’ Kouadio), Romani, Balbo (78’ Braschi); Vitolo (58’ Harder), Mignani (58’ Fortini), Gudelevicius; Ievoli; Sene, Caprini. All. Galloppa. Arbitro: Leone di Barletta. Marcatori: 8’ Sene, 12’ Vitolo, 33’ e 77’ Sardo. MASTICA amaro la, che avanti di due gol dopo 12’ acontro la Lazio si è fatta riprendere da una doppietta di Sardo e nel finale ha rischiato di soccombere per un fallo in area di Leonardelli su Sulejmani non ravvisato dall’arbitro. E dire che la sfida con i biancocelesti si era messa sui binari giusti per i viola, bravi a sbloccare la ...