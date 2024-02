‘In 3 anni aumento del 28% di disturbi mentali’ Ma vanno in fumo le intese per alzare i fondi

(Di domenica 18 febbraio 2024) Sono trascorsi 46da quando l’Italia dispose la chiusura dei manicomi con la legge 180 del 1978. Legge ispirata dallo psichiatra Franco Basaglia, che a Gorizia aveva rivoluzionato il metodo di cura dei pazienti restituendo loro dignità e diritti, sottraendoli alla marginalizzazione e all’isolamento. E che aveva fatto della psichiatria italiana un punto di riferimento nel mondo, anche grazie a una rete capillare di servizi territoriali. Ora non è più così: il servizio rischia di essere travolto dalla grave carenza di risorse economiche e umane nella quale annaspa da tempo la sanità pubblica. E il fatto è che il pericolo si palesa in un contesto di assoluta emergenza. “Negli ultimi trementali sono aumentati del 28%”, dice Emi Bondi, presidente della Società italiana di psichiatria, rilanciando l’allarme dell’Oms, a ...

L’ Inter tra due giorni sfida l’Atletico Madrid. I nerazzurri non si pongono limiti e sognano giustamente in grande. Inzaghi il condottiero. SOGNO E ... (inter-news)

News tv. “C’è posta per te”, la storia di Valentina : perché non parla con il padre . Persone comuni che devono affrontare delle situazioni ... (tvzap)

Gli anni 1980, comunemente chiamati anni ottanta, sono il decennio che comprende gli anni dal 1980 al 1989 inclusi.

Alla Berlinale arriva il primo film italiano in concorso, 'Another End' di Piero Messina. Amore e morte tra la mente e il corpo: Piero Messina ritorna sugli schermi a dieci anni di distanza dal suo esordio, "L'attesa", con un film di Sci - fiction distopica, ma non lontano ... Messina porta il suo film in concorso alla Berlinale ...

Rino Formica: Borrelli puntava al Colle: ... vista la collezione di errori dei suoi contendenti, in particolare quelli della sua area. E' furba,più furba che intelligente". Così Formica, 97 anni, al Corsera. Salvini "Non vorrei apparire ...

L'esercito giapponese permetterà alle nuove reclute di avere i capelli lunghi: A questo contribuisce il fatto che il tasso di natalità nel paese è sempre più in calo, ma il ... quando fu scritta la costituzione, nel 1947, il Giappone aveva trascorso quasi 30 anni sotto un regime ...