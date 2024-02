Il Volo | la disgrazia improvvisa li ha travolti | costretti ad annullare i loro concerti

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 18 febbraio 2024) Archiviata la partecipazione al 74esimo Festival di Sanremo, il trio è pronto per affrontare una lunga tournée in giro per il mondo Si intitolerà Tutti per uno – Capolavoro il tour che il trio de Ilaffronterà a partire da aprile e che proseguirà fino a ottobre. Il nuovo disco di inediti dovrebbe uscire in primavera, sulla scia del successo riscontrato al Festival di Sanremo, dove sono riusciti a entrare nella Top10 conquistando l’ottavo posto con ilbrano Capolavoro. Il trio de Ilpronto a ripartire dopo l’ottavo posto conquistato a Sanremo con il brano Capolavoro – cityrumors.it (Fonte foto ANSA)Oltre alle quattro serate evento all’Arena di Verona che si terranno a maggio, saranno in giro per il mondo per promuovere lamusica. A tal proposito, in una recente intervista concessa ad Avvenire, hanno ...