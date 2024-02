Il Volo costretto a una decisione drammatica | Dobbiamo smettere di farlo Cosa è successo?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il trio musicale "Il" ha preso unapesante riguardo al loro tour mondiale, rinunciando a svariate tappe. Il popolare trio italiano de Ilha recentemente annunciato unaimportante riguardante il loro tanto atteso tour mondiale. Dopo aver riscosso un grandeal Festival di Sanremo e dopo mesi di preparativi per il loro tour intitolato "Tutti per uno - Capolavoro tour", i membri del trio, Piero, Gianluca e Ignazio, hanno deciso di rinunciare ad alcune tappe. Dopo Sanremo, i ragazzi erano pronti a partire per una serie di concerti in tutto il mondo. Tuttavia, a causa di certe situazioni attuali in alcune zone, hanno preso ladi annullare alcune date del loro tour. Laè stata presa a causa della situazione ...