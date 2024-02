Il Terziere riapre per il governatore Giani

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 18 febbraio 2024) Castiglione delle sue porte. Per ora solo un pomeriggio nella speranza che in futuro i suoi tesori siano nuovamente svelati. Domenica 25 il presidente della Regione sarà nel borgo del Comune di Bagnone per presentare il suo libro ‘Cosimo I dei Medici. Il padre della Toscana moderna’. Alle 16 al castello i saluti del sindaco Giovanni Guastalli e del presidente Omnia Vanitas Comitato amici di Loris Jacopo Bononi, Roberto Lazzini. La presentazione sarà a cura del direttore del Museo De’ Medici Samuele Lastrucci.nel libro ripercorre vita e imprese di governo di Cosimo I, il rapporto con le arti e ne evidenzia soprattutto la dimensione di legislatore e statista. Una storia di genio e bellezza, ma anche di intrighi e sventure: ingredienti che hanno caratterizzato la vicenda biografica della famiglia dei Medici, ...