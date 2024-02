Il team Navalny | “Sparito il corpo di Alexsei | l’hanno ucciso” Centinaia di arresti in tutta la Russia

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il cadavere di, il più carismatico leader politico russo oppositore di Putin morto il 16 febbraio, sarebbe scomparso. I collaboratori del dissidente parlano esplicitamente di “omicidio pianificato”, altro che “morte improvvisa”. Per la moglie Yulia e i giornalisti e investigatori del suoè stato deliberatamente assassinato. E le autorità non vogliono riconsegnare ilalla famiglia per “nascondere le tracce” del delitto. Il tutto mentredi russi sono scesi in piazza in decine di città, a cominciare da Mosca, per rendere omaggio al dissidente scomparso. La polizia ha fermato quasi 400 persone. Arrestate, picchiate, trascinate via a bordo delle camionette con la forza. Avevano portato un mazzo di fiori per onorare la memoria di ...