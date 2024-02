Il tango delle capinere | la danza di due innamorati

(Di domenica 18 febbraio 2024) Settimo titolo della Stagione di Prosa 2023/24 al Teatro Verdi, organizzata dalla Fondazione Teatro di Pisa in collaborazione con Fondazione Toscana Spettacolo, "Il" sarà in scena oggi alle 21. Scritto e diretto da Emma Dante, i protagonisti di questo travolgente mosaico dei ricordi che rende più sopportabile la solitudine di una donna giunta nell’ultima fase della vita, sono Sabino Civilleri e Manuela Lo Sicco. La storia: Una vecchia donna, china su un baule aperto, cerca qualcosa. Si sente una musica e, da un altro baule, compare un vecchio uomo. L’uomo guarda la donna e le sorride con amore. Indossa un vecchio abito da cerimonia liso dal tempo. Si avvicina a lei. L’abbraccia. La donna appoggia la testa sulla sua spalla. Ballano. L’uomo le fa una carezza. Si baciano. Lei lo tiene dal braccio per non fargli ...

