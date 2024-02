Il ritorno di Kurtic | l'amico di Ilicic che ha segnato il primo gol col Südtirol

Jasmin Kurtic (Crnomelj, 10 gennaio 1989) è un calciatore sloveno, centrocampista del Südtirol e della nazionale slovena.

Un Venezia cinico passa per 3 - 0 al Druso: Nella quinta giornata del girone di ritorno gli uomini di Valente tornano allo Stadio Druso di ... Scaglia, Giorgini; Davi (37' st Cagnano), Casiraghi (37' st Odogwu), Tait, Arrigoni (14' st Kurtic), ...

Il Genoa non vince in casa con l'Atalanta dal 22 dicembre 2018: Il mister di Grugliasco aveva fatto già ritorno al Ferraris come tecnico della Dea il 2 aprile 2017. Vantaggio ospite al 52' con D'Alessandro, pareggio di Pavoletti al 58' e gol vincente di Kurtic ...

Ascoli - Sudtirol 1 - 2: diretta live e risultato finale | Serie B: ... andrà in scena Ascoli - Sudtirol, gara valida per la quarta giornata del girone di ritorno del ... T., Cisco A., Kurtic J., Lonardi L., Mallamo A., Peeters D. Allenatore: Valente F.. Reti: al 11 st ...