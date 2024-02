Il ritorno del figliol prodigo Harry rivuole il suo posto a corte | Desidera aiutare il padre malato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Elisabetta II, malgrado l’affetto immutato, era stata chiara: i Sussex non possono stare metà dentro e metà fuori. Nemmeno la defunta regina, però, poteva prevedere il futuro. Suo figlio, il re d’Inghilterra, in terapia per un cancro a meno di un anno dall’incoronazione. Kate Middleton in convalescenza per un imprecisato intervento all’addome. E quel nipote smarrito dall’altra parte dell’oceano, in calo di popolarità, inserito nell’elenco dei grandi perdenti del 2023, forse a corto di soldi. Scherzi del destino. Fragilità della Corona che alla fine ammettono anche le sfumature fra il dentro e il fuori. E, pare di capire, addirittura un piano B per ila un ruolo regale temporaneo dimentre il. Fonti di palazzo rivelate dal Times, non proprio il giornale parrocchiale, accennano alla ...