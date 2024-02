Il Rimini prova a diventare grande Col Pontedera per guardare in alto

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) La vittoria sulla Recanatese ha alleviato i dolori del derby. Ora la gara con ildovrà realmente misurare la temperatura del. La zona playoff è lì a un soffio. Ma anche quella playout. E i biancorossi devono capire esattamente che cosa vogliono fare da grandi. Se essere quelli visti con il Cesena, o quelli che hanno demolito la Recanatese. "Dobbiamo credere in questa nuova sfida che abbiamo cominciato a Recanati – dice Emanuele Troise – credere di più in quello che possiamo fare per dare continuità". E la gara contro ilè di quelle stimolanti. "Un avversario che in un certo senso ti dà uno stimolo dal punto di vista tecnico – dice l’allenatore del– e anche tattico. Perché la squadra di Canzi è intensa, è tecnica e anche strategica visto che spesso cambia gli atteggiamenti nelle fasi ...