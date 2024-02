Il rilancio di Prato Valentino divide C’è un progetto da dodici milioni ma con il clima lo sci è un azzardo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il Comune di Teglio vuol rilanciare il comprensorio sciistico dicon undi 12di euro proposto a Regione Lombardia. Uno studio ambizioso per rilanciare l’unica località sciistica valtellinese esposta completamente al sole. Ma si sa che dove c’è troppo sole, la neve non può essere mai delle migliori e, in tempi di cambiamentitici, la situazione non può che peggiorare. Ma l’amministrazione Filippini ci crede. Nel patto tra Regioni e Comuni era previsto per, stazione sciistica con impianti sopra i 1.700 metri di altezza, la realizzazione di una nuova seggiovia quadriposto "Combolina" con un esborso di 3.1di euro, divisi in modo equo tra Regione e Comune di Teglio, con la formula del ...