Il programma Il Sestri Levante ospita la capolista Cesena

(Di domenica 18 febbraio 2024) Serie C girone B La ventisettesima giornata Ancona-Carrarese (oggi alle 14) Fermana-Spal (oggi alle 14) Torres-Perugia (oggi alle 14) Arezzo-Recanatese (oggi alle 16,15) Pineto-Olbia (oggi alle 16,15) Rimini-Pontedera (oggi alle 18,30) Juventus Next Gen-Lucchese (oggi alle 20,45) Vis Pesaro-Pescara (oggi alle 20,45) Gubbio-Virtus Entella (domani alle 20,30)(domani alle 20,45) Classifica.................................68 Torres...................................53 Carrarese.............................48 Perugia.................................46 Gubbio.................................43 Pescara.................................41 Pontedera.............................39 Juventus Next Gen ..............36 Pineto...................................33 Virtus ...

Vasco Regini (Cesena, 9 settembre 1990) è un calciatore italiano, difensore del Sestri Levante.

Calcio, la Sampdoria è davvero sfortunata: domina il Brescia ma subisce il pareggio al 94: ... il programma della gare domenicali Posted on 28 Aprile 2018 Author Redazione SERIE D GIRONE E, ... Sanremo Scandicci - Lavagnese Sestri Levante - Finale Viareggio - Seravezza ECCELLENZA, PARTITE DEL ...

Serie C: si riparte con Padova - Pro Sesto, per Zeman insidia a Pesaro, la Juve con la Lucchese: Serie C, il programma della 27ª giornata. SABATO 17 FEBBRAIO Girone A Arzignano Valchiampo Novara ... Sestri Levante Cesena ore 20.45. Girone C Avellino Casertana ore 20.45. Brindisi Foggia ore ...

Serie C NOW 2023/24 - Diretta Sky 27a Giornata: Palinsesto e Telecronisti: ... con oltre 2.500 partite live in programma nella stagione 2023/2024: 3 partite in co - esclusiva ... In contemporanea, Sestri Levante giocherà contro Cesena con Sabino Palermo a commentare su Sky Sport ...