Il Presidente si rivolge ai tifosi del Catania

(Di domenica 18 febbraio 2024) IlRosario Pelligra siai sostenitori del, annunciando l’imminente rientro in Italia: “In un momento così complesso, voglio dire anzitutto aiche il club ascolta ed è sempre vicino. Noi siamo per natura ottimisti e fiduciosi, speriamo ancora di potere cambiare il corso di questa stagione e mi aspetto dai ragazzi una prova di grande spessore contro la capolista. Sarò aper la partita con il Rimini e prima della gara con il Monterosi terrò una conferenza stampa per rispondere alle domande dei giornalisti, perché credo che periodicamente siano utili confronto e chiarimento.Indipendentemente da tutte le altre attività imprenditoriali condotte da me e dalla mia famiglia, il progettoprevede anche per i prossimi anni investimenti importanti, ...