Il presidende Salerno in sala stampa al posto dei giocatori | Voglio che restino tranquilli» Arbitro non in giornata | c’era un rigore Siamo incostanti | ma la classifica è ottima»

(Di domenica 18 febbraio 2024) Fa la sua comparsa inil presidente Carmeloche, rivolgendosi ai giornalisti, dice: "Sono venuto io aldei, ho preferito che rimanessero. Non ho mai parlato in questa stagione, lo faccio stavolta. Avrei voluto vincere per continuare a sognare, ma ho detto ai ragazzi in spogliatoio di rialzare la testa, dimenticare questa partita e guardare alla prossima. Il nostro obiettivo, non dimentichiamolo, è la salvezza. A inizio stagione avrei firmato mille volte se mi avessero detto che, a questo punto del campionato, avremmo avuto 30 punti in. Non drammatizziamo e, lo ripeto, guardiamo avanti". Tornando alla sconfitta. "Il match è iniziato male e non si è più raddrizzato. Non credo sia una questione psicologica, ...