Il piano di Sinner per diventare il numero uno parte da Indian Wells

(Di domenica 18 febbraio 2024) ùAGI - La stagione del tennis entra ora in una fase nuova. Jannikl'ha programmata per la prima volta con l'atteggiamento di chi mira a1 al mondo e non di far semplicemente splendere la propria stella. Il perno della sua stagione come si conviene a un super top player saranno i restanti tre tornei dello Slam. A Parigi l'anno scorso uscì al secondo turno al termine di uno strano match contro il tedesco Altmaier; a Wimbledon raggiunse la semifinale persa poi contro Djokovic e a New York fu sconfitto da Zverev nei quarti al quinto dopo una partita per certi versi drammatica. Non si va lontano dal vero se si prevede che la stagione sul rosso rappresenterà quest'anno qualcosa di particolarmente importante per Jannik. Non foss'altro perché prima di Parigi andranno in scena gli Internazionali d'Italia dove un ...