Il Partenone fa litigare ancora Gran Bretagna e Grecia | stavolta per una sfilata di moda al British Museum

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 febbraio 2024) Laha espresso nuove proteste per unaa Londra, in occasione della Settimana della, dinanzi ai fregi deldi Atene custoditi al. Il designer Erdem Moralioglu ha scelto l’imponente cornice della sala espositiva di queste prestigiose opere d’antiquariato per presentare la sua nuova collezione di marchi di, ispirati alla cantante greca Maria Callas. “Organizzando unadinella sala espositiva dove sono esposti i fregi del, iluna volta, dimostra di non avere rispetto per i capolavori dello scultore Fidia”, ha dichiarato la ministra della Cultura greca, Lina Mendoni, in un ...