Il parking delle polemiche è quasi pronto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) L’attesa sta per finire. Dopo 23 anni (nel 2001 la prima convenzione), caratterizzati da ferocie proteste dei residenti che considerano l’opera troppo costosa e impattante dal punto di vista ambientale, ad aprile verrà inaugurato il parcheggio alla Fara, in Città Alta. Ilsi sviluppa su 11 piani: a disposizione 469 posti auto che sono distribuiti su 8 piani, mentre i restanti 3 dedicati a servizi e impianti. Una volta inaugurato il silos, probabilmente dopo Pasqua, la sostaauto lungo le Mura Venete, patrimonio dell’Unosco, sarà riservata solo ai residenti di Città Alta. "In questo modo - spiega l’assessore alla Mobilità, Stefano Zenoni - potremo continuare a liberare dalle auto le piazze storiche di Città Alta, come, per esempio, Piazza Angelini". La struttura è inglobata nel colle di S.Eufemia, con un ...