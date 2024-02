Il palmares di Jannik Sinner | già 12 tornei vinti | staccato Panatta

(Di domenica 18 febbraio 2024)ha vinto il torneo ATP 500 di Rotterdam, sconfiggendo l’australiano Alex de Minaur nella finale andata in scena sul cemento della località altoatesina. Il tennista altoatesino si è reso protagonista di un cammino impeccabile dopo l’apoteosi agli Australian Open, ha infilato quindici successi consecutivi (tre in Coppa Davis, sette sul cemento Melbourne, cinque durante questa settimana), è diventato numero 3 al mondo scavalcando il russo Daniil Medvedev nel ranking ATP.ha così conquistato il dodicesimo trofeo della propria carriera sul circuito maggiore. Neldel fuoriclasse italiano spiccano ovviamente gli Australian Open 2024 e la Coppa Davis 2023 alzata al cielo insieme ai compagni di Nazionale (non rientra dunque nel computo dei dodici sigilli). Lo scorso anno ...

Jannik Sinner ( pronuncia tedesca ['jank 'zn], italiana /'jannik 'sinner/; San Candido, 16 agosto 2001) è un tennista italiano.

Jannik Sinner s’impose à Rotterdam et s’offre un 12 titre: Jannik Sinner a remporté dimanche le tournoi de tennis de Rotterdam aux Pays-Bas. L’Italien, 4 joueur mondial et tête de série N.1, a battu l’Australien Alex de Minaur, 11 mondial et 5 tête de ...

