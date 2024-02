Il numero 3? È solo un numero | cosa conta davvero | Sinner | lo sfogo dopo la vittoria

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 18 febbraio 2024) Jannikè nella storia. Con l'accesso alla finale degli Atp di Rotterdam, il campione italiano ha conquistato la terza posizione nella classifica mondiale e adesso è uno dei tre tennisti più forti in assoluto. Un risultato senza precedenti:sarà il secondo italiano di sempre a raggiungere un traguardo così importanteNicola Pietrangeli,tre a fine 1959 e fine 1960. Maè il primo in epoca Atp, dove Adriano Panatta si era fermato al4.ha messo subito in difficoltà Griekspoor: break al primo gioco e l'ha ripetuto al quinto, portando dalla sua la prima partita per 6-2. Nel secondo set, l'avversario si è fatto più intraprendente ma non è mai riuscito strappare il servizio. Poi la resa col 6-4 ...