Il Napoli gioca come i ragazzini in strada | Kvara si prende il pallone e scarta tra 3-4 avversari

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 18 febbraio 2024) Cesare – Caro Guido deludente pareggio dele poteva andare anche peggio visto che abbiamo pareggiato la partita al 90’. Ilha toccato il fondosocietà con il sonnecchiante e infastidito Osimhen in tribuna mentre i compagni soccombevano (ma visto che aveva deciso di nonre avrà pure detto: ma che devo venire a fare non posso stare a casa?). E abbiamo toccato il fondosquadra, apparsa confusa e rassegnata. Mazzarri ha ormai ampiamente dimostrato di essere inadeguato. Guido – Caro Cesare, Mazzarri lo condannano tutti i possibili numeri. Ma a questo punto non avrebbe alcun senso cambiarlo. Non puoi cambiare il tecnico tre giorni prima del Barcellona. Se vince con i catalani non lo puoi mandare via. Se perdi che lo mandi via a fare, tanto altri danni non potrà procurarne. Per ...