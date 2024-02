Il mistero di Enore Sacco | l’ombra del killer nella villetta | la pista dei soldi dietro la sua morte

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Bressana Bottarone (Pavia) – Un uomo schivo, tutt’altro che benvoluto. Ma incensurato, senza alcun precedente. Benestante, con un patrimonio immobiliare sia di esercizi commerciali che di appartamenti, che gestiva con intransigenza e spesso entrando in contrasto con gli affittuari. E poi la passione per gli oggetti vecchi, che raccoglieva quasi come un accumulatore ma per rivenderli nei mercatini dell’usato, forse creandosi nemici anche in questi ambienti. Una figura controversa emerge dalle indagini per omicidio dopo il ritrovamento del corpo carbonizzatoincendiata in via Gramsci a Bressana Bottarone, doveSaccò, 75enne con un passato da tipografo, abitava da solo, vedovo da qualche anno e con due figlie che vivono altrove. Per avere la certezza che sia suo il corpo trovato sotto le macerie del garage andato a ...