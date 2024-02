Il ministro Sangiuliano sul cantiere | Palazzo Citterio aprirà in autunno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024)in, ha assicurato ildella Cultura Gennaroieri mattina, dopo la visita rituale (e sempre pubblicizzata) per verificare l’avanzamento dei lavori neldella Grande Brera. "Il raddoppio della Pinacoteca è uno dei punti qualificanti dell’azione di governo per la cultura", ha ribadito il titolare del Mic, che stavolta era accompagnato dal presidente del Senato Ignazio La Russa, oltre che dal direttore della Pinacoteca Angelo Crespi, nominato dadue mesi fa, e da alcuni papaveri del ministero (il sottosegretario Gianmarco Mazzi, il capo di gabinetto Francesco Gilioli e il direttore generale per lo Spettacolo Antonio Parente). Come a ogni visita,ha voluto ...