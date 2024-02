Il Milan perde con due gol dal 90’ in poi a Monza | stragode l’Inter!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilrecupera due gol alpur essendo in dieci contro undici, poi becca al 90’ il 3-2 di Bondo e al 95’ il 4-2 di Colombo: Inter a +11! SI GODE! – Ilottiene la sua prima vittoria sul: spettacolare 4-2! Alla mezz’ora cross di Valentin Carboni e colpo di testa diDjuric a scheggiare l’incrocio dei pali. Poi si fa male Michele Di Gregorio, colpito casualmente dal compagno Andrea Carboni su un calcio d’angolo avversario. Alla ripresa del gioco palla lanciata in avanti e prolungata, Malick Thiaw prima fa fallo su Andrea Colpani (su cui c’è giustamente il vantaggio) e tre secondi dopo sgambetta pure Dany Mota in area, per un rigore molto ingenuo. Dal dischetto stavolta è freddissimo Matteo Pessina per fare 1-0 proprio al 45’. L’arbitro assegna otto minuti di recupero, poi pure ...