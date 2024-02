Il Milan crolla | il Monza si impone 4-2 in un finale pazzesco | i rossoneri restano dietro alla Juve

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ilriesce nell'impresa di vincere in casa contro il4-2, in una gara dal: avanti 2-0 con Pessina e Mota, irecuperano in 10 fino al 2-2 con Giroud e Pulisic, prima del crollo nelquando i padroni di casa ritornano avanti con Bondo e Colombo.

L'Associazione Calcio Milan, meglio nota come AC Milan, o semplicemente Milan (AFI: /'milan/), è una società calcistica italiana con sede nella città di Milano. Milita nella Serie A, massima serie del campionato italiano di calcio.

