Il miglior menswear danese da conoscere subito

(Di domenica 18 febbraio 2024) Nonostante la Copenaghen Fashion Week si sia conclusa da un paio di settimane, non è mai troppo tardi per parlare di un po’ di sano. Le passerelle della Settimana della Moda hanno visto protagonista ancora una volta la lunga tradizione di marchi di abbigliamento femminile, ma questo non significa che la controparte maschile non sia altrettanto valida. Da tempo però, i brand stanno adottando strategie alternative durante i giorni della Fashion Week, optando per eventi diversi dalla solita sfilata: da una cena con un gruppo ristretto di amici e clienti a un party aperto a tutti. Certo, lo show di mfpen è stato tra i protagonisti assoluti per gli appassionati delcon la lettera maiuscola, ma preparatevi, perché i marchi da aggiungere nella vostra wishlist non finiscono qui. Soulland Soulland Autunno/Inverno ...

Thomas Carlyle "Tom" Ford (Austin, 27 agosto 1961) è uno stilista, regista e sceneggiatore statunitense. Ha lanciato il suo omonimo marchio di lusso nel 2005, in precedenza come direttore creativo di Gucci e Yves Saint Laurent. Negli ultimi anni, Ford ha affiancato alla carriera da stilista anche una fortunata carriera da regista ed entrambi i suoi film sono stati nominati all'Oscar: A Single Man (2009) e Animali notturni (2016). Attualmente ricopre il ruolo di Presidente del Consiglio dei Fashion Designers of America.

Dimenticatevi lo smoking per come l'avete conosciuto finora: Alexander McQueen Fall 2022 Menswear . La moda non si è certo risparmiata nell'interpretare ...il vostro cenone natalizio o per la notte di San Silvestro non vi rimane che sfoggiare il vostro miglior ...

Dimenticatevi lo smoking per come l'avete conosciuto finora: Alexander McQueen Fall 2022 Menswear . La moda non si è certo risparmiata nell'interpretare ...il vostro cenone natalizio o per la notte di San Silvestro non vi rimane che sfoggiare il vostro miglior ...