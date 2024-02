(Di domenica 18 febbraio 2024) "Ti amo". Sono le due parole cheNavalnaya,del dissidente russo morto durante la sua detenzione in Russia ha postato su Instagram. Ladiha anche pubblicato una foto che la ritrae insieme al marito che la bacia sulla fronte.

“La Morte di Navalny è responsabilità del Cremlino, un messaggio verso i movimenti di opposizione di questi giorni che firmano per il candidato ... (ilfattoquotidiano)

Per messaggio si intende il testo di una comunicazione diretta da un mittente a un destinatario: soventemente utilizzato è uno scritto, cartaceo o telematico; allo scopo si possono utilizzare dei mezzi di comunicazione di massa, o strumenti vari quali la lettera, l'e-mail, l'SMS e l'MMS, il post, il telegramma, il telefax.

Il messaggio della moglie Yulia a Navalny sui social, 'Ti amo': "Ti amo". Sono le due parole che Yulia Navalnaya, moglie del dissidente russo morto durante la sua detenzione in Russia ha postato su Instagram. La moglie di Navalny ha anche pubblicato una foto che ...

CATANIA, ARRESTATO PUSHER CHE SPACCIAVA NEI PARCHEGGI DELLA CHIESA A SAN GIORGIO: ...la quale i militari hanno posto sotto la loro lente d'ingrandimento proprio il luogo di sosta della ... il giovane rimaneva quindi in attesa fino a quando, ricevuto e letto un messaggio sul suo telefono ...

L'inverno vincente dello Zar Putin che ha piegato i suoi avversari. E ora punta sulla stanchezza dell'Occidente: Guerra Ucraina - Russi a: diretta no stop Navalny, i dubbi e i sospetti sulle cause della morte I ... ma lo infastidiva: se ha ordinato lui di ucciderlo o è scomparso per altre ragioni, il messaggio ai ...