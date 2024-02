Il MAXXI di Roma e l’evento su Israele che “brucia” | quando l’arte non è veicolo di verità

(Di domenica 18 febbraio 2024) Il 14 febbraio 2024 il Museodi(Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo) ha ospitato la presentazione del libro “7 ottobre 2023.” di Fiamma Nirenstein., di chiaro carattere pro, ha catturato l’attenzione di alcuni manifestanti che, in maniera molto pacifica, si sono recati alla presentazione per protestare contro il genocidio che invece sta avvenendo a Gaza. La presentazione del libro al: cosa è successo Manifestanti Pro Palestina successivamente allontanati, dal profilo Instagram Il Campo Innocente e Italians Art WatchI manifestanti però non sono stati per niente ben accolti. Anzi, sono stati allontanati dalla Polizia, che si è prontamente premurata di allontanare, identificare e aggredire il gruppo di ...

Il MAXXI - Museo nazionale delle arti del XXI secolo è un museo con sede a Roma. Progettato dall'architetta Zaha Hadid e gestito dall'omonima fondazione del Ministero per i beni e le attività culturali, è diviso in due sezioni: MAXXI arte e MAXXI architettura.

Fibromi uterini, a Roma parola alle donne che chiedono alternative al bisturi: ... noi abbiamo raccolto questo mondo eterogeneo e nell'evento del 23 febbraio alle 17 al museo Maxxi di Roma lo mettiamo al centro'. Così all'Adnkronos Salute Alessandro Fasciani, responsabile dell'...

Milano, la Biblioteca degli Alberi premiata come modello di sostenibilità a Dubai: La mostra, dopo il successo al Maxxi di Roma, apre dal 14 febbraio alla Fabbrica del Vapore. Il progetto è promosso da Terre des Hommes con le fotografie di Ilaria Magliocchetti Lombi Liliana Segre ...

Il pesce allevato supera quello pescato. Un documentario svela la verità: Il documentario 'Untile the end of the world' mette in luce come l'acquacoltura non sia così sostenibile come molti credono Il 15 febbraio al Maxxi di Roma verrà presentato il nuovo documentario ' Until the end of the world ' realizzato dal regista e giornalista Francesco De Agustinis . Il film indaga sugli allevamenti intensivi di pesce in ...