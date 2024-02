Il martire vivente del comunismo che fa piangere Papa Francesco

(Di domenica 18 febbraio 2024) Mercoledì scorso Avvenire riferiva che «circa 52.250 cristiani sono stati uccisi in Nigeria dal 2009, secondo un rapporto dell'Ong nigeriana Intersociety». È solo un capitolo di un martirio mondiale. Il vero volto della Chiesa, che pochi conoscono, è questo. Lo ha fatto capire il, sempre mercoledì, all'udienza generale in Vaticano. Dove è accaduta una cosa imprevista. A un certo puntoha girato lo sguardo, nell'Aula Paolo VI, verso un anziano sacerdote con la porpora cardinalizia che era lì seduto. Il suo primo incontro con lui, il 21 settembre 2014, era stato memorabile. Come ha ricordato Salvatore Cernuzio su Vatican news fu «la prima volta che il mondo ha visto». Il Pontefice, in Albania, si trovava nella cattedrale di Tirana e, all'incontro con il clero, parlò un sacerdote che ...

"Oggi mi permetto di salutare in modo speciale un martire vivente, il cardinale Simoni". Sono state le parole con le quali nella giornata del 14 ... (lanazione)

Il martire (dal greco µt - testimone) è colui che è morto o è stato sottoposto a pene corporali per avere testimoniato la propria fede o un ideale nonostante una persecuzione, senza abiurarli; è un concetto presente in più religioni.

Con la fine di Navalny vince il terrore: così Putin cancella ogni speranza di cambiamento: ... seppure indirettamente, abbia ucciso Navalny, l'ultimo leader e oggi martire dell'opposizione ...già trasformato un triste memento dell'estrema spietatezza vendicativa del regime e un monito vivente ...

Diocesi: Arezzo in festa per la Madonna del Conforto. Omelie dei vescovi Delpini e Migliavacca: "Oggi mi permetto di salutare in modo speciale un martire vivente, il cardinale Simoni", è stato il saluto speciale con cui Papa Francesco si è rivolto al porporato, prima di abbracciarlo ...

Udienza Generale, il Papa ringrazia il Cardinale Ernest Simoni. 'Un martire vivente': Il saluto in lingua italiana di Papa Francesco durante l'Udienza Generale di oggi è un ringraziamento. Uno speciale per il Cardinale Ernest Simoni, 'martire vivente': E anche un pensiero, fisso, per chi soffre a causa della guerra. Ucraina, Palestina, ...