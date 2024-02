Il Marsiglia fa disastri pure prima di Correa | perde con l’uomo in più!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 18 febbraio 2024) Senza vittorie da due mesi, ilcontinua a crollare.entra solo al 90’, ma nonostante mezz’ora conin più1-0 col Brest dell’altro prestito Inter Satriano. UNA SCIAGURA – Se bisogna pensare alla squadra peggiore di questo inizio di 2024 ildi Joaquinè una grande candidata. Senza vittorie da due mesi in Ligue 1 e dal 7 gennaio in generale,1-0 contro il Brest dell’altro prestito Inter, ossia Martin Satriano. Nel primo tempo non succede nulla, tranne una conclusione di Mathias Pereira Lage vicino all’1-0. La partita ha un sussulto al 60’, con una manata di Steve Mounié a palla lontana ai danni di Leonardo Balerdi che gli vale il rosso diretto. Per sfruttare la superiorità numerica Gennaro Gattuso mette subito ...