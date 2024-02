Il “Made in Italy“ non convince Famiglie alla finestra

(Di domenica 18 febbraio 2024) Ancora incerta la nascita del liceo delinall’istituto Martin Luther King di Muggiò (nella foto). Le sorti si giocheranno a tavolino con le, d’accordo con l’Ufficio scolastico territoriale la prossima settimana. La normativa, come ricorda la professoressa Monica Rivolta, referente per l’orientamento, apriva la possibilità di istituirlo, permutando una sezione di Liceo economico sociale (Les) in liceo delin. Ma il Les ha registrato il tutto esaurito con oltre 100 iscrizioni, mentre ilinè stato messo sia come prima che come seconda scelta. Si vedrà se qualcuno è disposto a cambiare, per alleggerire il Les e completare una classe del nuovo indirizzo. Intanto parte di sicuro Afm quadriennale, con 25 iscritti. Ben 64 domande ...

Il Made in Italy è un'indicazione di provenienza che indica l'origine di un bene in base alle disposizioni comunitarie in materia di origine non preferenziale di un prodotto ed in questo caso riferite ai prodotti che hanno origine in Italia.

Dalle passerelle di Milano a un brand di moda tutto suo, Marco Pusceddu pronto al debutto: Si tratterà di prodotti interamente Made In Italy, confezionati in Sardegna da sapienti mani artigiane, oltre che di pezzi unici'. La collezione verrà presentata il 15 marzo in occasione di una ...

Italy Plans To Build World's Longest Suspension Bridge To Sicily: Discussions about linking Sicily to Italy have rumbled on since the time of the Romans - and little real progress has been made since. There's an often - cited account by Pliny the Elder, the Roman ...

Luca Crosetto: "L'intelligenza artigiana a sostegno del made in Italy": ... ma è l'intelligenza artigiana che immette nei prodotti e nei servizi quei valori di autenticità e di eccellenza che sono il cuore del made in Italy. La missione di Confartigianato è quella di ...