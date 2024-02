Il libro Non ci sono più i comunisti di una volta | controstoria liberale di un’involuzione

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 18 febbraio 2024) In “Umano, troppo umano”, Nietzsche ha scritto “alle persone spiritose, per guadagnarle a una tesi, bisogna talpresentare quest’ultima solo nella forma di un mostruoso paradosso”. E a un paradosso, anzi, proprio a un mostruoso paradosso è dedicato l’ultimodi Giovanni Sallusti, ‘Mi mancano i vecchi’, edito da Liberilibri. Opportuno sottotitolo, ‘Confessione inaudita di un vecchio libertario’. E se in ogni confessione alberga, come rilevava Prezzolini, lo stile di una vera filosofia e forse, cioranianamente, il peso di un anatema, si comprende come e quanto ildi Sallusti non sia solo una mera provocazione. È piuttosto un regolamento di conti, praticato mediante l’antichissima arte della trasformazione alchemica dei veleni in farmaco. In questo caso, il veleno è il comunismo. Un ...